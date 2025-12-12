Medico di base
Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea

Domenica 14 dicembre a Palazzo San Giorgio l’incontro con i nuovi medici e i professionisti premiati

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 9.58
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani si riunisce domenica 14 dicembre 2025, all'interno di Palazzo San Giorgio a Trani in via San Giorgio, a partire dalle 9.30 per il tradizionale Giuramento di Ippocrate dei nuovi medici e la consegna della targa per i primi 50 anni di laurea dei medici. Sono previsti due momenti di riflessione del presidente dell'Ordine dottor Benedetto Delvecchio e del dottor Fabio De Pascalis presidente della Commissione Odontoiatri. Dalle ore 10,45 a seguire si terrà la premiazione per i primi 50 anni di laurea e il Giuramento di Ippocrate.

Il presidente dell'Ordine dottor Benedetto Delvecchio dichiara che: "Il Giuramento di Ippocrate e la consegna della targa dei primi 50 anni di laurea sono due momenti centrali della nostra appartenenza all'Ordine che viviamo sempre con grande emozione e responsabilità tanto per il significato momentaneo quanto per la reale proiezione nel futuro della nostra professione. Con le colleghe ed i colleghi rifletteremo in merito alla condizione della nostra professione in una realtà sociale che non sempre riconosce il valore reale della nostra missione. Quanto compiamo ogni giorno tra innumerevoli sforzi legati anche a discutibili modelli organizzativi ci permetterà di analizzare l'importanza della nostra amata professione con uno sguardo dall'interno sempre attento ai bisogni dei nostri pazienti".
