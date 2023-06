A Trani una serata jazz in spiaggia con Simona Bencini

Sarà un'occasione per immergersi in un'atmosfera vintage e raffinata. Le melodie eleganti ed articolate metteranno in risalto l'interpretazione e il canto di Simona, la cui voce ha raggiunto una grande maturità, consapevolezza e un calore che trasmette l'esperienza vissuta.

Avrete la possibilità di cenare alle 20:30, mentre il concerto inizierà alle 22:15. Tuttavia, vi ricordiamo che i posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria per garantire la vostra partecipazione.

Tutto pronto per la prima data della rassegna musicale Jazz al Riva Beach Club il 14 giugno alle ore 20:30 con Simona Bencini 5tet.