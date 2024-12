È a Trani una vera casa di Babbo Natale: con gli elfi e il Grinch aspetta grandi e piccini

Powered by

Scoperta a Trani nel cuore del centro storico a due passi da Piazza Longobardi in Via Accetta 28, la vera casa di Babbo Natale, all' interno si potrà visitare la cucina, il bagno, la camera da letto,la fabbrica dei giocattoli e tanto altro, il tutto accompagnati da Elfi e dal Grinch che animeranno il tour.Alla fine del percorso i bambini potranno scrivere e consegnare la loro letterina e ritirare un piccolo dono.La Magia del Natale visitabile a Trani dal 14 al 30 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con ingressi ogni 30 minuti.Evento organizzato da Associazione Falchi Trani con il sostegno economico della città di Trani.Evento presente nel cartellone "Le Vie del Natale 2024"Per info e prenotazioni:https://www.eventbrite.it/e/1028861230637?aff=oddtdtcreatorInfo cell: 3275363476