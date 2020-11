Accordo tra Inchiostro di Puglia e Coop Master Alleanza 3.0 di Puglia e Basilicata

Grazie alla partnership, a partire dai primi giorni di dicembre, in tanti dei punti vendita del circuito franchising Coop Master Puglia e Basilicata, sarà presente un espositore Inchiostro di Puglia che conterrà una selezione degli articoli più richiesti riportanti i modi di dire che hanno reso celebre la pagina FB.Cosa sarà dunque possibile acquistare? Ci saranno le tazze Mug per la colazione, le mascherine ormai accessorio di uso quotidiano, i quaderni per la scuola e per gli appunti in differenti formati e, soprattutto, la richiestissima Agenda 2021 e 2 T-shirt esclusive create "apposta apposta" per l'occasione.Per la prima volta quindi, tramite una rete capillare come quella dei supermercati Coop Master, il merchandising di Inchiostro Di Puglia incontrerà da vicino e dal vivo la propria community.L'iniziativa è promossa, in perfetto stile Inchiostro di Puglia, tramite i social dei 2 partners che settimanalmente terranno aggiornati i propri followers con post, foto, interviste e tanto altro da ogni punto vendita Coop."Sarà una grande occasione di crescita per il progetto, che ci permetterà di essere un po' ovunque sul territorio. Sempre più vicini a chi ci segue". Queste sono le parole utilizzate da Michele Galgano, founder della community, utilizzate nel post di lancio sulla pagina di Inchiostro di Puglia, il quale promette di impegnarsi in nuove attività future che serviranno ancor di più ad avvicinare i "fuori sede" alla loro terra.Alle parole di Galgano fanno seguito quelle di Giovanni Lupo, responsabile marketing della Tatò Paride spa che racconta "in un momento emotivamente complesso come quello in corso, esprimo la mia felicità nel poter offrire alla clientela Coop un'esperienza d'acquisto ancor più gratificante ed esclusiva con articoli che fanno bene - allo stato d'animo - mutuando il claim di Inchiostro stesso - la Puglia è uno stato d'animo -".Per scoprire maggiori dettagli sugli articoli disponibili e, soprattutto, quando e dove lo saranno, consultate e seguite le pagine social di Inchiostro di Puglia e Coop Master Puglia e Basilicata su Facebook ed Instagram.