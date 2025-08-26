Actor Dei, si recupera venerdì 29 agosto: partecipazione gratuita

La pioggia porta sempre con sé il seme della rinascita. Così è stato anche per il Musical "Actor Dei"; lo stop imposto dal maltempo non ha interrotto il suo messaggio, né affievolito l'attesa. Al contrario, ha acceso ancor più intensamente il desiderio di condivisione.Il cielo di Trani non ha permesso che la magia si compisse fino in fondo, ma la promessa è rimasta viva: infatti Actor Dei tornerà ad abbracciare il pubblico il 29 agosto alle 21, sempre nella suggestiva Piazza Duomo, portando con sé luce, speranza e l'attualità di una figura senza tempo, Padre Pio da Pietralcina. Sul palco, la regia e l'intensa interpretazione di Attilio Fontana, nei panni di Padre Pio, hanno guidato quindici performer in un racconto che unisce canto, recitazione e danza.L'ensemble corale ha rappresentato il respiro collettivo dello spettacolo: voci, movimenti e presenze sceniche capaci di amplificare ogni momento, trasformando ogni scena in un'esperienza viva e pulsante. Le musiche mediterranee e le coreografie originali hanno saputo intrecciare con armonia linguaggi e stili diversi, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, fede e arte. La rappresentazione prenderà vita su un palcoscenico imponente, con il Gargano a farne da sfondo, terra spirituale di Padre Pio, custode di preghiere sussurrate, di battaglie interiori silenziose, testimone dei suoi miracoli e delle sue profonde sofferenze.Actor Dei attualmente è l'unica produzione musicale ufficialmente riconosciuta dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, dedicata a San Pio da Pietrelcina, un'opera capace di fondere la forza della parola con la potenza universale dell'arte, dando vita a un'esperienza unica e profondamente coinvolgente. Il suo messaggio ha toccato direttamente il cuore di tutti i presenti, lasciando un segno indelebile.È proprio per rispondere alle numerosissime richieste che la Fondazione S.E.C.A., con grande impegno e non poche difficoltà, ha deciso di riproporre l'evento, anche questa volta gratuito al pubblico, donando la possibilità di rivivere una serata speciale, un'occasione di rinascita condivisa, avvolti dalla musica, illuminati dalla fede, toccati dall'arte.L'evento, promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, con il patrocinio della Conferenza Episcopale Pugliese e della Regione Puglia, si avvale della regia di Attilio Fontana, della direzione vocale di Maria Grazia Fontana, delle coreografie di Orazio Caiti (assistito da Anna Gargiulo) e dei costumi firmati Maria Grazia Nicotra.Un progetto reso possibile anche grazie al supporto di Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore ed Edil Chiariello.L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it. La partecipazione è gratuita. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it