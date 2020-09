Ad Andria la visita del nuovo Questore della Bat, il dott. Roberto Pellicone

Visita informale, questa mattina ad Andria presso la sede della nuova Questura provinciale, da parte del dott. Roberto Pellicone, nominato dal Ministero dell'Interno prossimo responsabile dell'ordine pubblico nella sesta provincia pugliese. Non ancora ufficialmente Questore della Bat, funzione che appartiene ancora al collega Questore Giuseppe Bisogno di Bari, fino all'avvio ufficiale della Questura Bat che dovrebbe essere pronta entro la fine dell'anno, il dott. Pellicone è stato Questore per quasi due anni ad Isernia.Entrato in Polizia nel 1989, ha svolto il suo primo incarico presso l'11° Reparto mobile di stanza in Aspromonte, sua terra d'origine. Dal 2005 al 2009 ha ricoperto il ruolo di vicario presso la Questura di Crotone per poi passare, nel 2015 al medesimo incarico, questa volta a Reggio Calabria. Ha ricoperto incarichi dalla Digos, all'Anticrimine, fino a specializzarsi in compiti sull'antiterrorismo e criminalità organizzata anche con corsi all'estero, e attualmente è anche dirigente superiore di Pubblica Sicurezza dal 2018.Ieri il saluto istituzionale del dottor Pellicone ai colleghi ed alle istituzioni della provincia di Isernia. Durante il suo saluto, il dottor Pellicone ha voluto anche sottolineare l'apertura di uno "sportello ascolto" per le donne ed i successi ottenuti nella gestione della sicurezza sul territorio molisano.Il nuovo responsabile dell'ordine pubblico nella Bat, accolto dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Andria dr. Emanuele Bonato e dal vice Questore Santa Mennea, ha incontrato questa mattina i giornalisti spiegando il contenuto del mandato ricevuto dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, con l'incarico di coordinare sotto il profilo logistico e organizzativo tutte le attività che consentiranno la nascita della nuova Questura: «Ringrazio il Capo della Polizia per avermi affidato questo incarico, è per me una sfida importante che affronterò con grande impegno e determinazione con il supporto della squadra che mi aiuterà in questo compito. In questo periodo cercherò di osservare un territorio sicuramente effervescente e comprenderne le dinamiche. Ci auguriamo tutti che il completamento della Questura arrivi nel più breve tempo possibile».