Ad Maiora, polo editoriale di eccellenza: intervista a Giuseppe Pierro

9 foto Ad Maiora, polo editoriale di eccellenza: 21 anni di attività

Annoverata tra le principali case editrici giuridiche d'Italia, con una storia di 21 anni di attività,è specializzata anche in editoria tecnica e medica, con un lungo elenco di pubblicazioni che non si trovano in libreria, ma vengono commercializzate in maniera centralizzata attraverso un proprio call center.Tutto è cominciato da Trani, ma oggi con le varie sedi dislocate sul territorio delle province Bat, Bari e Foggia e una prestigiosa sede a Roma, la casa editrice guarda al futuro.Di risultati conseguiti e obiettivi da raggiungere ne abbiamo parlato con il presidente ed editore di "Ad Maiora"«Nella nostra realtà la componente femminile ha una grande importanza, e oggi posso dire che è stata la scelta vincente di "Ad Maiora". Non nascondo il motivo di questa nostra valutazione: avere così tante donne come dipendenti vuole dire avere un personale affidabile e capace di conseguire migliori risultati. Sono professioniste serie, stachanoviste, precise. La nostra è una casa editrice giovane nel vero senso della parola. Sono felice dei risvolti occupazionali che siamo riusciti a raggiungere nel corso di questi 21 anni».«Per noi il 2021 è stato l'anno dei record: abbiamo raggiunto quasi 50 uscite editoriali nell'arco di un anno, che è un numero abbastanza elevato per una casa editrice settoriale. Dietro questo risultato numerico c'è un enorme lavoro che ci è stato ripagato in risultati eccellenti anche da un punto di vista qualitativo. La casa editrice è in crescita: non solo le classiche pubblicazioni di settore, con le apposite collane, abbiamo anche delle riviste scientifiche e una nostra radio. Un ringraziamento voglio rivolgerlo al nostro direttore editoriale, avv. Triestina Bruno, con tutta la redazione. In futuro ci dedicheremo anche un nuovo ramo del diritto che fino ad ora non avevamo mai affrontato, siamo già al lavoro».«Gli eventi sono una parte importante del nostro lavoro. Nonostante il rallentamento legato al Covid non ci siamo mai davvero fermati. Per il nostro settore eventi e presentazioni sono una vetrina importante, e in particolare posso dire che la convegnistica è il miglior biglietto da visita per una casa editrice.L'ultimo evento è stato quest'anno a Sanremo: siamo stati ospiti nel corso del format SanremoSol durante il quale ho ritirato il premio alla carriera, di cui vado fiero così come per il prestigioso Premio Internazionale Cartagine 2.0, ricevuto nel 2021 per la sezione imprenditoria.Molto importante per noi è il "Premio Vittoria", che abbiamo portato per la prima volta nel 2019 al Senato: distinto in tre categorie, premio alla carriera, premio alle eccellenze e premio sociale, ci stiamo già dedicando all'edizione di quest'anno che sarà la terza.Il prossimo evento ci vedrà presenti al Salone internazionale del libro di Torino che si svolgerà a maggio, con tutte le proposte e le ultime novità della nostra casa editrice».Per maggiori informazioniTelefono 0883.508870Email editrice@admaioraonline.com