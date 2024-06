"Ad ogni passo, ad ogni battito. Storia del pellegrino Nicola": don Natale Albino presenta il libro dedicato al santo Patrono

Venerdì 14 giugno 2024 don Natale Albino sarà a Trani per la presentazione del libro "Ad ogni passo, ad ogni battito. Storia del pellegrino Nicola", pubblicata con EDB nella chiesa di S. Francesco a Tranj il 14 giugno 2024, ore 20.00Interverranno:1) Sua Eccellenza Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth2) Sua Eccellenza Mons. Dionysios Papavasileiou, Vescovo ausiliare di Sua Eminenza Rev.ma Polykarpos, Metropolita Ortodosso d'Italia ed Esarca dell'Europa Meridionale, con sede a Bologna.3) Sua Eccellenza Mons. Flavio Pace, Segretario del Dicastero della Santa Sede per la Promozione dell'Unità dei Cristiani4) Sua Eccellenza Dott. Michele di Bari, Prefetto di Napoli, che modererà la presentazione.Prenderanno parte alla conferenza alcuni esponenti della Chiesa Greco-Ortodossa provenienti dalla Grecia e da altre regioni d'Italia, i quali eseguiranno alcuni inni ortodossi, composti in onore di San Nicolino."Grazie in anticipo a chi vorrà prendervi parte", scrive don Natale.