Affido e adozioni, oggi l'incontro con l'equipe e le loro componenti consultoriali e comunali

Prosegue, con l'adesione numerosa di cittadini interessati, il percorso di formazione avviato dall'Ambito Territoriale di Trani – Bisceglie sull'istituto dell'affido.Gli incontri sono iniziati il 4 febbraio 2025 e proseguiranno fino a giugno.Il primo incontro, dal titolo "Lì dove c'è casa: le famiglie che accolgono una risorsa per la comunità", ha visto la partecipazione di 50 cittadini provenienti da Trani, Bisceglie, Andria e Barletta. I lavori hanno visto la partecipazione della dott.ssa Rossella Perillo, autrice del libro "Dove c'è casa", Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori di Bari e del dott. Michele Bulzis, Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minori di Bari. Un momento speciale dell'incontro è stato la testimonianza di una famiglia affidataria che ha condiviso la propria esperienza, le proprie difficoltà insieme alla gioia di farsi più larga e accogliente.Oggi alle ore 17:30 presso il Family LAB di Bisceglie, in Via Carrara Reddito, n. 3, ci sarà l'incontro di presentazione dell'Equipe Affido e Adozione dell'Ambito con le loro componenti consultoriali e comunali. Prenderanno parte il Dott. Giovanni Ferrucci, Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Assistenza Consultoriale DSS5 Bisceglie-Trani Asl Bt, la Dott.ssa Mara Ambrosio, Pricologa del Consultorio di Trani, le Dott.sse Daniela De Gennaro e Raffaella Cassanelli, Assistenti Sociali referenti del Servizio Affidi del Comune di Trani e le Dott.sse Giusi Lopolito e Rosita Baldini, Assistenti Sociali referenti del Servizio Affidi del Comune di Bisceglie.Le famiglie interessate potranno incontrare i referenti dell'Equipe, conoscere le procedure di accesso, di accompagnamento, supporto e valutazione, anche con il supporto dei professionisti e delle professioniste dei centri servizi per le famiglie. In quella occasione si potranno già calendarizzare dei colloqui individuali anche con le referenti istituzionali.Il percorso formativo prosegue con l'obiettivo di favorire la crescita dei minori e delle famiglie, costruendo una rete di supporto solida e inclusiva. Gli incontri continueranno fino a giugno, offrendo alle famiglie l'opportunità di comprendere meglio le dinamiche dell'affido e al contempo fornendo supporto concreto alle famiglie che già vivono l'esperienza di accoglienza familiare anche infra-familiare.L'attività intrapresa certifica l'interesse sul tema in quanto, in un solo mese, le famiglie interessate ad approfondire gli istituti di tutela, sono passate da 10 a più di 30.In allegato il calendario della formazione e del sostegno alla genitorialità accogliente che si terrà presso i Family Lab di Trani e Bisceglie nei prossimi mesi.