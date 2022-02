Agevolazioni Tari, prorogata la scadenza dei termini al 31 marzo

La decisione assunta per dare la possibilità ai CAF cittadini di poter evadere le richieste dei propri assistiti nel rispetto dei protocolli covid

Con delibera di Giunta Comunale n. 5/2022, l'esecutivo ha deliberato, solo per l'anno 2022, la proroga al 31 marzo della scadenza del termine per presentare le richieste di agevolazione TARI di cui all'articolo 24 del Regolamento TARI. La decisione è stata assunta per dare la possibilità ai CAF cittadini di poter evadere le richieste dei propri assistiti nel rispetto dei protocolli covid, allargando quanto più possibile la platea degli agevolati ai sensi del vigente regolamento comunale.