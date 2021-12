Aggredito don Enzo de Ceglie nei pressi della casa canonica della chiesa degli Angeli Custodi

Colpito con pugni e botte sul volto don Enzo De Ceglie, il parroco della chiesa degli Angeli Custodi nel quartiere a nord di Trani, dove si stavano tenendo le celebrazioni in onore di Santa Lucia: il sacerdote era intervenuto per mettere fine al lancio di petardi da parte di un gruppo di ragazzi contro un altro coetaneo, che era stato bersagliato con i botti sui piedi. Gli schiamazzi e poi il tentativo di questi di fuggire rifugiandosi all'interno della casa canonica: pare che il sacerdote sia intervenuto per evitare che i teppisti entrassero nella struttura, ricevendo però in risposta una serie di pugni e botte sul volto, colpendolo ad un occhio ed al setto nasale, colpi che lo avrebbero letteralmente steso.Avvertiti dai presenti, sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha trasportato il parroco presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Barletta per le cure del caso."Un episodio di una gravità inaudita" ha commentato il sindaco Amedeo Bottaro sui social, dove si stanno registrando numerosi messaggi di solidarietà nei confronti di don Enzo De Ceglie.