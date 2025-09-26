Dialoghi di Trani. <span>Foto Michele Straniero</span>
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi

Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice

Trani - venerdì 26 settembre 2025 08.00
L'Europa, la giustizia internazionale, le disuguaglianze, la lotta alla mafia, ma anche i giochi di strada di una volta, la poesia e le nuove frontiere della scienza. La giornata di oggi, venerdì 26 settembre, de "I Dialoghi di Trani", quest'anno il tema è #Umanità, entra nel vivo con un programma denso che culminerà in serata con l'atteso incontro con Romano Prodi e il virologo Andrea Crisanti.

Ecco l'elenco completo degli appuntamenti in programma per oggi, venerdì 26 settembre, nell'ambito de "I Dialoghi di Trani":
MATTINA
  • Ore 09:30 - Palazzo San Giorgio Incontro: Per molti anni da domani Con: Giorgio Brizio
  • Ore 10:30 - Palazzo San Giorgio Dialogo: Italia (ancora) diseguale Con: Lorenzo Cicatiello, Armin Hasemann, Maria Carmen Morese e Francesco Prota
  • Ore 11:00 - Biblioteca Storica Ordine Avvocati Trani Dialogo: L'Italia di Rocco Chinnici Con: Alessandro Averna Chinnici e Riccardo Tessarini
POMERIGGIO
  • Ore 16:30 - Piazza Quercia Dialogo: Il dovere della speranza Con: Romano Prodi, Massimo Giannini e Anna Maria Giordano
  • Ore 17:00 - Palazzo Covelli Dialogo: Altri musei. Per una nuova ecologia dell'arte Con: Francesca Bianchi, Marina di Matteo, Andrea Roselli e Maristella Trombetta
  • Ore 17:30 - Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile) Laboratorio: Lo scarto e il tra Con: Adriana Porro
  • Ore 17:30 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi) Incontro: Piombo e latte. Il caso Hamer Con: Luca Mastrantonio e Aldo Patruno
  • Ore 17:45 - Piazza Quercia Incontro: Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada Con: Piero Dorfles e Enrica Simonetti
  • Ore 18:00 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Maffuccini) Incontro: L'amore in gabbia Con: Donatella Stasio e Mimmo Mazza
SERA
  • Ore 19:00 - Alberto Corallo Boutique Incontro: Nudo di padre Con: Rossano Astremo e Vito Marinelli
  • Ore 19:00 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum) Dialogo: INCEL, con: il collettivo Dikotomiko e Cristiana Castellotti
  • Ore 19:30 - Piazza Quercia Dialogo: Umanità violata: cosa resta dell'idea del diritto? Con: Chantal Meloni, Roberta De Monticelli, Piero Dorfles e Giorgio Zanchini
  • Ore 20:30 - Il Vecchio e il mare La bottega della poesia Con: Vittorino Curci, Francesca Savino, Antonio Di Giacomo e Serena di Lecce
  • Ore 20:35 - Piazza Quercia Dialoghi con la Scienza: Reazione genetica a catena Con: Andrea Crisanti e Giorgio Zanchini
  • Ore 21:45 - Piazza Quercia Dialoghi Pop: L'unica via d'uscita è dentro Con: Alice, Francesco Messina e Felice Sblendorio
Nota. Si ricorda che sono stati annullati o rinviati i seguenti incontri: Caffè e quotidiani con l'autore - "E tu chi sei? Dialogo sull'identità" - "Corpo, umano" e "Quel confine sottile"

Tutti gli eventi del Festival "I Dialoghi di Trani" sono gratuiti. Per maggiori informazioni ed aggiornamenti in tempo reale si consiglia di visitare il sito web del Festival: Home - I Dialoghi di Trani
  • Dialoghi di Trani
