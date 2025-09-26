Eventi e cultura
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi
Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice
Trani - venerdì 26 settembre 2025 08.00
L'Europa, la giustizia internazionale, le disuguaglianze, la lotta alla mafia, ma anche i giochi di strada di una volta, la poesia e le nuove frontiere della scienza. La giornata di oggi, venerdì 26 settembre, de "I Dialoghi di Trani", quest'anno il tema è #Umanità, entra nel vivo con un programma denso che culminerà in serata con l'atteso incontro con Romano Prodi e il virologo Andrea Crisanti.
Ecco l'elenco completo degli appuntamenti in programma per oggi, venerdì 26 settembre, nell'ambito de "I Dialoghi di Trani":
MATTINA
- Ore 09:30 - Palazzo San Giorgio Incontro: Per molti anni da domani Con: Giorgio Brizio
- Ore 10:30 - Palazzo San Giorgio Dialogo: Italia (ancora) diseguale Con: Lorenzo Cicatiello, Armin Hasemann, Maria Carmen Morese e Francesco Prota
- Ore 11:00 - Biblioteca Storica Ordine Avvocati Trani Dialogo: L'Italia di Rocco Chinnici Con: Alessandro Averna Chinnici e Riccardo Tessarini
- Ore 16:30 - Piazza Quercia Dialogo: Il dovere della speranza Con: Romano Prodi, Massimo Giannini e Anna Maria Giordano
- Ore 17:00 - Palazzo Covelli Dialogo: Altri musei. Per una nuova ecologia dell'arte Con: Francesca Bianchi, Marina di Matteo, Andrea Roselli e Maristella Trombetta
- Ore 17:30 - Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile) Laboratorio: Lo scarto e il tra Con: Adriana Porro
- Ore 17:30 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi) Incontro: Piombo e latte. Il caso Hamer Con: Luca Mastrantonio e Aldo Patruno
- Ore 17:45 - Piazza Quercia Incontro: Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada Con: Piero Dorfles e Enrica Simonetti
- Ore 18:00 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Maffuccini) Incontro: L'amore in gabbia Con: Donatella Stasio e Mimmo Mazza
- Ore 19:00 - Alberto Corallo Boutique Incontro: Nudo di padre Con: Rossano Astremo e Vito Marinelli
- Ore 19:00 - Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum) Dialogo: INCEL, con: il collettivo Dikotomiko e Cristiana Castellotti
- Ore 19:30 - Piazza Quercia Dialogo: Umanità violata: cosa resta dell'idea del diritto? Con: Chantal Meloni, Roberta De Monticelli, Piero Dorfles e Giorgio Zanchini
- Ore 20:30 - Il Vecchio e il mare La bottega della poesia Con: Vittorino Curci, Francesca Savino, Antonio Di Giacomo e Serena di Lecce
- Ore 20:35 - Piazza Quercia Dialoghi con la Scienza: Reazione genetica a catena Con: Andrea Crisanti e Giorgio Zanchini
- Ore 21:45 - Piazza Quercia Dialoghi Pop: L'unica via d'uscita è dentro Con: Alice, Francesco Messina e Felice Sblendorio
Tutti gli eventi del Festival "I Dialoghi di Trani" sono gratuiti. Per maggiori informazioni ed aggiornamenti in tempo reale si consiglia di visitare il sito web del Festival: Home - I Dialoghi di Trani