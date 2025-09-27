Dialoghi di Trani - Romano Prodi e Massimo Giannini. <span>Foto Michele Straniero</span>
Dialoghi di Trani - Romano Prodi e Massimo Giannini. Foto Michele Straniero
Eventi e cultura

Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale

All’incontro “Il dovere della speranza” la visione di Prodi e Giannini sul mondo di oggi

Trani - sabato 27 settembre 2025
Definibile come un pomeriggio di politica "europea e mondiale" quello che gli ascoltatori dell'evento "Il dovere della speranza", dialogo dei Dialoghi di Trani tenutosi in Piazza Quercia, hanno trascorso trasportati dalle parole dei 3 ospiti: il Professor Romano Prodi, già Presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004 e Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana per due volte; Massimo Giannini, giornalista e opinionista in molte trasmissioni televisive; Anna Maria Giordano, giornalista e moderatrice del dibattito.

Il dibattito, come anticipato dal titolo, si è basato sull'analisi, fatta tramite la visione e le parole dei relatori, delle principali questioni politiche, economiche e sociali che riguardano il mondo di oggi, riscontrando grande partecipazione da parte di una Piazza Quercia gremita di spettatori. Tra le tematiche, come ha sottolineato Prodi stesso ai nostri microfoni, grande spazio è stato riservato alla questione "guerre" ed alla mancanza di una vera comunicazione risolutiva tra alcuni leader mondiali, «Il mondo deve cambiare musica. Ci sono sempre state mezze trattative e mai un vero desiderio di pace. Il modo di dialogare di Putin e Trump non tiene conto del ruolo dell'Europa. L'Europa ha rinunciato al suo ruolo» dichiara Prodi.

Non manca la stoccata fatta dai relatori ad alcuni governi europei attuali definiti "troppo scolaretti" di altre grandi potenze, tra tutte gli USA. Tra le tematiche sviscerate trova spazio anche una breve analisi sull'elezione di Donald Trump e di come, secondo Giannini: «Oggi gli USA non sono più l'America che sognavamo da ragazzi. Culla della democrazia». Si parla tanto anche di Europa, tema sempre attuale oggi reso bollente dalla condanna dell'ex Presidente francese Sarkozy. Un'Europa a tratti disunita che, dice Giannini: «Oggi è difficoltosa da riconoscere. L'Europa appare oggi al cittadino solo come burocrazia ed autorità».

L'aria "europea e mondiale" che soffiava sul pubblico ha sicuramente lasciato nella mente e nella critica degli ascoltatori più d'una questione sulla quale riflettere e, magari, dibattere con le persone intorno a loro. D'altra parte lo scambio di idee è la base della democrazia stessa.
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre Da Ranucci a Concita De Gregorio, passando per l'IA con Cristianini e i diritti delle donne con Rosy Bindi. Una giornata tra inchieste, tecnologia e filosofia
“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici “I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici Doppio appuntamento nella serata di ieri per “I dialoghi di Trani” tra venti di guerra e cambiamenti culturali
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità A Palazzo San Giorgio: “Essere umani, essere diversi. Corpi, identità e rispetto nelle relazioni”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura “I dialoghi di Trani” continuano con un dibattito tra diverse figure della cultura alla biblioteca Giovanni Bovio a Trani
"Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani "Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani Tenutasi martedì 23 settembre la presentazione di un libro per "gli amanti del mare"
“Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato “Nessuna grazia”: presentato in biblioteca “G. Bovio” a Trani romanzo di Damato Continua la manifestazione culturale de “I dialoghi di Trani” con lo scrittore Cosimo Damiano Damato
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani Oggi a Orsara di Puglia il giornalista americano. Domani la prima giornata tranese con i focus su NATO, storia dell'Occidente e futuro del Sud
Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
27 settembre 2025 Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto "
27 settembre 2025 L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto"
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
27 settembre 2025 I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
26 settembre 2025 Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
26 settembre 2025 “Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
26 settembre 2025 Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici
26 settembre 2025 “I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici
Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei
26 settembre 2025 Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei
Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
26 settembre 2025 Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani
Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
26 settembre 2025 Rapina a mano armata in una gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta: ci sono 2 feriti
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.