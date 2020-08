Aiuti imprese Covid-19, Mennea: «Fondi terminati, fare di tutto per rimpinguare la dotazione»

"Le risorse messe a disposizione attraverso l'avviso l'Avviso Titolo II capo 3 – liquidità Covid-19, pubblicato dalla Regione Puglia il 4 giugno scorso e rivolto alle pmi, sono terminate e, per questo, dal 24 è stata sospesa la presentazione delle domande di finanziamento. Questo per molte aziende pugliesi è un problema enorme perché hanno ancora difficoltà a reperire liquidità, dopo il blocco dovuto al lockdown. Perciò, faccio appello al presidente Emiliano e all'assessore alle Attività produttive perché trovino le risorse necessarie per aiutare tutte le aziende messe in difficoltà dalla chiusura forzata durante il lockdown". Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, raccogliendo l'appello di molte aziende pugliesi."Se i fondi sono già terminati, ci sono molte imprese che non hanno completato l'iter procedurale per potervi accedere e questo anche perché ci sono stati ritardi nelle istruttorie da parte di alcune banche", prosegue. "Sicuramente non è giusto che ci siano imprenditori rimasti esclusi a priori, che facevano affidamento su questa grande opportunità offerta dalla Regione Puglia per potersi risollevare. Sono certo che, attraverso la rimodulazione dei fondi a disposizione della Regione, si potranno individuare canali di finanziamento utili a consentire l'invio di altre domande. Come sono certo - conclude - che la risposta del presidente Michele Emiliano all'appello di tante aziende pugliesi non tarderà ad arrivare".