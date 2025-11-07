Mennea e Decaro
Speciale

Ruggiero Mennea inaugura domani il suo comitato elettorale a Trani

Sarà l’occasione per incontrare cittadini, sostenitori e rappresentanti delle realtà locali

Domani 8 novembre, alle ore 18.30, in Via Aldo Moro 43 a Trani, si terrà l'inaugurazione ufficiale del comitato elettorale di Ruggiero Mennea, candidato al Consiglio regionale nella lista Avanti Popolari con Decaro. Interverranno oltre a Ruggiero Mennea, Raffaella Merra segretaria cittadina di Azione, Francesco Spina Coordinatore politico della Lista, Savino Cormio consigliere comunale e segretario cittadino del Partito Socialista e gli altri candidati al Consiglio Regionale.

L'evento rappresenta l'avvio simbolico e operativo su Trani di una campagna elettorale fondata sull'ascolto, sulla partecipazione e sull'impegno concreto per il territorio.

Sarà l'occasione per incontrare cittadini, sostenitori e rappresentanti delle realtà locali, in un clima di dialogo aperto e costruttivo.

«Questo comitato non è solo un luogo fisico, ma uno spazio di confronto e di idee – ha dichiarato Mennea –. Vogliamo continuare a costruire insieme un progetto politico che metta al centro le persone, i bisogni reali e le potenzialità della nostra terra».

Durante l'inaugurazione, sarà possibile conoscere da vicino le proposte dei candidati, condividere esperienze e contribuire attivamente alla definizione di un programma che guarda al futuro con concretezza e visione.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.
