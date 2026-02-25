"Le mie Donne"
Speciale

Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo

Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 11.59 Sponsorizzato
Al Polo Museale di Trani, per la Rassegna Teatrale 2026, il 7 Marzo andrà in scena lo spettacolo "Le Mie Donne. Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo", con Sara Santucci e Chiara Dimaggio e la partecipazione di Lorenzo Mancarella e Giorgia Leo, pianoforte e voce.

"Le mie Donne" è un mosaico di storie femminili che prende forma attraverso voci, esperienze e sentimenti diversi. Donne forti e fragili, ribelli e innamorate si raccontano in un intreccio di parole ed emozioni che ne restituisce la complessità e l'umanità.

La narrazione è accompagnata da musiche dal vivo, che dialogano costantemente con il racconto, amplificandone il ritmo emotivo e creando un'atmosfera intensa e coinvolgente.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

L'acquisto del ticket dello spettacolo darà accesso gratuito alla visita guidata "Quando la macchina per scrivere diede voce alle donne", un progetto ideato dalla Fondazione S.E.C.A. in occasione della Giornata Internazionale della donna, programmata il 7 marzo alle ore 19:00 e alla proiezione del film "Il diritto di contare" dell'8 marzo alle ore 17:30, una pellicola candidata agli Oscar come Miglior Film, regia di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe e Kevin Costner.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
  • eventi
Altri contenuti a tema
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità Vita di città Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità Il racconto della Boutique di Trani
Il futuro del viaggio sbarca a Trani: inaugurata la nuova sede di Groupintown in Via Gramsci Speciale Il futuro del viaggio sbarca a Trani: inaugurata la nuova sede di Groupintown in Via Gramsci Da startup a leader nazionale: la storia di un’evoluzione che mette al centro l'emozione, la competenza e il legame con il territorio
Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna” Vita di città Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna” La puntata andrà in onda oggi su Canale 5
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel Territorio Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel In programma mercoledì 18 febbraio
Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Iniziative e promozioni Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Durante i saldi invernali torna l'iniziativa promossa da Confesercenti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Spettacoli di prestigio per il Capodanno, tra teatro, musica e grandi ospiti
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Attualità Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Quest’anno abbiamo scelto l’autenticità per celebrare il Natale attraverso le persone e il legame con le nostre città
Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Eventi e cultura Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Il 31 con Edoardo Bennato e Radio Selene e, il 1° gennaio il Gran Concerto sulle note di Battisti e Mogol
Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
25 febbraio 2026 Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
25 febbraio 2026 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno
25 febbraio 2026 Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo ", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
25 febbraio 2026 Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
"OraTrani " sceglie la via della competenza
25 febbraio 2026 "OraTrani" sceglie la via della competenza
De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
25 febbraio 2026 De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.