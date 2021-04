Al via gli interventi del Comune di Trani contro la xylella

Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha approvato il "Piano di azione 2021 contenente le attività da attuare per contenere l'avanzata del batterio della Xylella". Per tale motivo, al fine di svolgere un servizio di informazione pubblica e dando continuità svolte dall'assessorato all'agricoltura anche in collaborazione con il Collegio Provinciale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati, in relazione alla problematica della "Xylella fastidiosa" si invitano tutti gli addetti del settore ad effettuare nei propri terreni coltivati le cosiddette "buone pratiche agricole" (arature, fresature, erpicature, trinciature etc) che servono a limitare il diffondersi del vettore.Le stesse sono dettagliatamente descritte nell'allegato II della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018 e redatte in applicazione delle disposizioni normative emanate dalla Commissione Europea, con la decisione n. 789/2015 e dal Ministero delle Politiche agricole con DM 4999/2018.Il controllo sull'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie viene svolto dai Carabinieri Forestali e/o altre istituzioni operanti sul territorio e sarà soprattutto concentrato nelle zone delimitate "cuscinetto" e "contenimento".Per ogni chiarimento utile è possibile consultare il portale Istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it ed il sito www.emergenzaxylella.it. L'assessorato all'ambiente ed all'agricoltura del Comune di Trani, guidato dall'assessore Raffaella Merra,è comunque disponibile per fornire ogni chiarimento ed informazione utile.