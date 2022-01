Finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola

Nuovi impianti olivicoli con utilizzi delle cultivar Italiane, storiche e autoctone relativo impianto impianto irriguo a basso consumo idrico ;

Ammodernamento impianti olivicoli esistenti, comprendenti infittimenti, reimpianti, interventi di potatura straordinaria e realizzazione di impianto irriguo a ridotto consumo idrico.

In tempi di crisi pandemica e delle nefaste conseguenze che essa provoca è necessario intercettare i, l'agricoltura.informa che nell'ambito del PON (Piano Olivicolo Nazionale, decreto del 23/11/2021), sono pronti dei sostegni per lo sviluppo della filiera olivicola."Si tratta - entra nel dettaglio il Presidente del sodalizio olivicolo,– die dii (infittimenti e relativi impianti irrigui).Di questa misura possono beneficiare tutti iovvero del Sistema Informativo Agricolo Nazionale.Gli interventi ammissibili prevedono:L'importo massimo delper investimenti proposti e realizzati. Il contributo sarà erogato nel rispetto della normativa in materia di aiuti "de minimis".Gli oliveti oggetto di intervento devono avere unaLe misure sono rivolte prioritariamente agliriconosciute tali dalla vigente normativa ed agli investimenti per la realizzazione degli impianti a media e alta densità di piante per ettaro con presenza di impianto irriguo", conclude il Presidente dell'AIPO Puglia, Rag. Gino Amorese.Nell'attesa della circolare applicativa AGEA prevista nel mese di Febbraio 2022 tutti i produttori olivicoli associati possono formalizzare una propria manifestazione d'interesse per l'adesione al piano d'investimento. Per tale manifestazione gliono aperti al pubblico il, mattina dalle ore 9.00 alle 12,30 pomeriggio dalle 16,00 alle 19,15.