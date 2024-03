Acque reflue per fini irrigui: firmato il contratto di un’opera strategica per l’agricoltura tranese

Nella Sala Giunta di Palazzo di Città, alla presenza del Segretario Generale del Comune di Trani dott. Lazzaro, del Dirigente Del Settore Lavori Pubblici ing. Puzziferri e della Ditta appaltatrice Alò' di Pasquale Alo' srl è stato firmato il contratto per la realizzazione del progetto di "Recupero delle acque reflue e riutilizzo per fini irrigui"."Si tratta di un importante progetto – spiega il consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro, presidente del gruppo Solo con Trani Futura – che, in sintesi, prevede il recupero delle acque reflue, le quali attraverso una canalizzazione finiranno in due vasche di accumulo e successivamente utilizzate per fini irrigui e oltre.Un progetto che parte da lontano captando un finanziamento europeo, transitato attraverso la Regione Puglia, finalizzato a questo scopo affinché si potesse evitare lo spreco di una risorsa così importante come l'acqua: "La firma del contratto, per cui ringrazio l'amministrazione comunale di Trani e gli uffici competenti, costituisce un passo importante affinchè le acque reflue, che oggi sono depurate e cedute nel mare, diventino risorsa per l'ambiente, per l'agricoltura, ma anche per l'economia, centrando un altro importante obiettivo per riqualificare il nostro territorio. Dopo un lungo iter burocratico si è posto adesso un punto fermo dal quale partire per la realizzazione dell'opera, che riveste un ruolo strategico per l' agricoltura tranese e che vede da anni il sodalizio attraverso il Consorzio Agricoltori Tranesi (Cat). Ringrazio il Presidente Antonio Piazzolla ed il Cda e tutti gli associati che come me hanno da sempre creduto in una svolta decisiva per Trani e le sue eccellenza produttive.Augurando un buon lavoro a tutti con l'auspicio, e la consapevolezza, che il progetto diventi realtà".