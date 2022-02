Si chiude con successo la campagna di raccolte olive grazie ai furti sventati dalle Guardie Rurali di Trani

«Il sottoscritto Nardò Giuseppe, Presidente pro tempore dell' Ass. "Consorzio Guardie Rurali" di Trani, è lieto di rendicontare a tutti gli Associati/e che la campagna della raccolta delle olive si è conclusa con successo. Grazie allo spirito di abnegazione e sacrificio di tutto il personale, in particolare delle guardie, guidate dal nostro Coordinatore Sig. Di Lernia Gennaro sono stati sventati i furti tentati ai danni dei nostri Associati-Coltivatori Agricoli». Infattistati segnalati, da parte dei nostri Associati, furti degni di essere sottolineati. Afferma in una nota il presidente dell'associazione Consorzio Guardie Rurali, Giuseppe Nardò.«Ciò non comporta la nostra disattenzione anche nei confronti di altre colture come gli ortaggi e quant'altro coltivato e prodotto dai nostri Associati. Anche in questo settore è stato possibile tenere sotto controllo l'agro destinato a questo tipo di coltura. Ci tiene a sottolineare il successo riportato nel servizio di Radio Vigilanza prestato agli Associati relativamente ai beni Immobili (Ville, Casolari, Torri, Trulli, pozzi, ecc. ), successo dovuto al pronto intervento delle nostre Guardie.Altrettanto successo possiamo vantare in merito alla Radio Vigilanza prestata, oculatamente, alla maggior parte delle cabine Elettriche di proprietà dell'Amet, infatti i nostri interventi , a motivo della consolidata conoscenza del territorio, avvengono nel minor tempo possibile raggiungendo tempestivamente il luogo ove si sta tentando il furto. Si augura di poter procedere sempre con la stessa enfasi e abnegazione in modo da proteggere cose e persone che si affidano alla nostra Benemerita Associazione la quale nell'anno 2021 ha compiuto 100 anni dalla sua fondazione, cosa che non abbiamo potuto festeggiare a causa del Covid-19, ma che ci ripromettiamo di farlo appena la situazione sarà normalizzata e gli animi rasserenati.Ribadisco il mio forte grazie a tutto il Consiglio di Amministrazione che mi supporta nelle iniziative intraprese, al Direttore Rag. Zecchillo Michele, al Coordinatore del servizio Sig. Di Lernia Gennaro ed a tutte le nostre Guardie Particolari Giurate nonché a tutti gli Associati che, contribuendo con le quote conferite per il servizio di vigilanza prestato, ci consentono di raggiungere i successi in narrazione».