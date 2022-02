Al via la 22^ Giornata del Farmaco, tre le farmacie di Trani aderenti

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all'iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.«Ogni ente – si legge in un comunicato del Banco Farmaceutico - è collegato a una o più farmacie della propria provincia. In 20 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccolto oltre 5.600.000 farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. L'ultima edizione, che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio 2020), ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico. Mai come in questi periodi di povertà sempre più diffusa a causa anche della pandemia ancora in corso è stato così necessario dare una mano a chi non si può permettere neanche la salute. Tutti i farmacisti aderenti e i volontari saranno felicissimi di incontrarvi per proporvi di donare un farmaco, consapevoli che un gesto come questo, nato dalla gratuità di ognuno, è capace di arricchire l'umanità di tutti, prima ancora che esser capace di risolvere il bisogno di tutti.Questo anno la settimana GRF si svolgerà dal 8 al 14 febbraio e nella nostra provincia BAT le farmacie aderenti dove si potrà andare a donare farmaci sono le seguenti:BARLETTA: Cannone, Basile, Del Cambio, Procacci, Posi-Cappabianca.TRANI: Lonigro, Sant'angelo, Alioth (ex Manno)BISCEGLIE: D'Amore, San Francesco, Malcangio, Di Gennaro, Del Ponte, Silvestris, VenturaFERDINANDO: Bruno.MARGHERITA DI SAVOIA: PuglieseTRINITAPOLI: Parente