Al via raccolta fondi per il progetto Magikambusa

L'Associazione Paideia, ideatrice del progetto "Magikambusa", anche quest'anno in occasione del Natale, organizza una raccolta fondi con l'intento di finanziare le proprie attività.Magikambusa è uno spazio ludico all'interno della casa circondariale maschile di Trani; in questo "spazio cuscinetto", i tanti minori in visita ai congiunti detenuti, trascorrono il tempo di attesa in un ambiente sereno e a misura di bambino.L'équipe multidisciplinare formata da educatrici, pedagogiste e psicologhe dell'associazione, pianifica attività ludico-ricreative attraverso le quali i bambini sperimentano la propria creatività e si confrontano con i pari senza sentirsi giudicati.A causa delle esigue risorse e di una scarsa attenzione generale verso il mondo della detenzione, il progetto è continuamente a rischio, nonostante gli sforzi dei volontari e l'attività di fundraising.Quest'anno l'illustratrice Carolina Palella ha sposato la causa, realizzando dodici illustrazioni con i segni zodiacali.Acquistando una shopper potrai supportare il progetto "Magikambusa"; grazie alla vendita, l'associazione potrà garantire la prosecuzione delle attività all'interno dello spazio ludico.Sarà possibile scegliere il proprio soggetto, scrivendo sulle pagine Instagram e Facebook del progetto, alla mail paideiassociazione@gmail.com o chiamando il numero 342 3964110.