Alla festa in maschera del Pineto ha vinto la gioia!

Una bellissima festa di Carnevale, quella organizzata nel centro socio educativo, "li Pineto": tra Pinocchio, principi azzurri, Cappuccetto Rosso, pagliacci e perfino un galeotto - il presidente, Francesco de Feudis ! - gioia e divertimento hanno fatto da protagonisti tra i ragazzi che ogni giorno frequentano il centro nato a Trani nel 2000."È stata una festa bellissima - ci dice una delle volontarie che animano le attività per i ragazzi diversamente abili: "erano presenti, insieme ai ragazzi, anche le loro famiglie e amici: e tra balli, scherzi, giochi e una sfilata di maschere, il risultato è che davvero abbia vinto la gioia!". Nel centro, dove ogni pomeriggio si svolgono attività ricreative, dal disegno a laboratori artigianali, da attività legate al canto e alla musica a giochi collettivi, l'organizzazione di feste non è infrequente; e in esse ogni volta si sprigiona un'energia diffusa che arricchisce non soltanto i ragazzi, ma anche tutti i volontari che vi partecipano e che donando il proprio tempo e la propria affettuosa pazienza, il proprio lavoro, ricevono in cambio Amore e un senso autentico di comunione e solidarietà sempre più dimenticato. Presente alla festa anche il consigliere comunale Pasquale De Toma, da sempre sostenitore del Pineto, in ogni attività, e che tanto si adoperò con le fondatrici Giorgia Presen Cicolani e Anna Carola Farnelli sia per la realizzazione della struttura che ospita il diurno dove si svolgono le attività; che per dotare il centro di un pulmino che ogni pomeriggio preleva i ragazzi dalle loro case e ve li riporta in serata. Tra le nuove attività un progetto appena ripartito, che si svolge all'aperto, nel giardino del centro, ispirato al rapporto fondamentale con la natura: "Vi invitiamo a guardare e magari a collaborare - conclude la giovane volontaria - e vedrete le meraviglie che facciamo nascere, letteralmente!".