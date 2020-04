"La Speranza": il messaggio di amore dell'associazione Il Pineto viaggia per il mondo

Social Video 3 minuti La Speranza, associazione Il Pineto

«Vinca l'amore scacciando ogni rancore». Si intitola "La Speranza" la poesia recitata ed interpretata dai ragazzi dell'associazione il "Pineto" di Trani. Un messaggio di amore e di pace, scandito da ognuno di loro, che ha letteralmente fatto il giro del mondo. L'iniziativa nasce dall'idea di due volontari, Gianni e Antonietta, che in questi giorni tristi e noiosi, hanno cercato di far "evadere", seppur virtualmente, i ragazzi narrando una breve poesia piena di speranza. Ad ognuno è stata dettata una piccola strofa da recitare e, con l'aiuto dei loro genitori, i ragazzi hanno realizzato il video.Tutto è iniziato per gioco, ma i due volontari non si sono fermati qui ed hanno allargato i loro orizzonti chiedendo una collaborazione ad alcuni giovani che purtroppo vivono lontano dai propri cari. Insomma, una poesia dedicata a tutto il mondo e il mondo ha risposto con il suo messaggio di "Buona Pasqua". Alcuni giovani, originari di Trani, infatti, hanno inviato i loro auguri in varie lingue: francese, inglese, tedesco, giapponese, russo, croato (due bambini dolcissimi), cinese, arabo, spagnolo, portoghese ed infine anche con la lingua dei segni (italiana) Lis.L'obiettivo dei due volontari è stato quello di sentirsi uniti, vicini al mondo intero e tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla collaborazioni di tutti.