Un coro pieno d'Amore: stasera il concerto di Natale del Pineto

Si sono preparati con impegno e tanta voglia di dare il meglio di sé, questi giovani del Pineto che stasera saranno i protagonisti di un concerto di Natale davvero speciale, che come pochi toccherà il cuore di quanti saranno presenti.Nella Parrocchia dello Spirito Santo, alle 20, dopo la messa, i tredici giovani -emozionati come tutti gli artisti prima di salire sul palco ed esibirsi - eseguiranno canti di Natale preparati nei giorni scorsi insieme alle volontarie dell'associazione Angela casa reale Paola Lavacca e Santa Albanese.È il presidente Franco De Feudis a inviarci un comunicato nel quale racconta lo spirito dell'iniziativa, che ha il sapore di condivisione con la comunità cittadina, ma soprattutto di tanto tanto Amore:I ragazzi che oggi canteranno sono accompagnati da amici volontari che ci aiutano in associazione nel portare avanti attività ludiche ricreative.Questi canti sono stati preparati in occasione di una messa prenatalizia che come ogni anno faremo anche al Pineto il giorno 22 alle ore 16, dopo la messa che celebrerà padre Carlo della parrocchia Madonna di Fatima. Il tutto senza nessuna finalità, ma soltanto per fare conoscere l' Associazione Tranese Assistenza Disabili Onlus "Il PINETO" e cantare canti di Pace considerando il momento storico che stiamo vivendo, pandemia, guerra, solitudine...I ragazzi che canteranno questa sera sono tredici e saranno diretti dal volontario Domenico Storelli con l'aiuto delle volontarie Angela Casareale, Paola Lavacca, Rosaria Verde e Santa Albanese.È la prima esibizione dei canti che eseguiamo in chiesa, voluta da padre Mimmo della parrocchia Spirito Santo