Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico: previste ancora piogge per la giornata di venerdì

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo valida dalla mezzanotte di venerdì 27 gennaio fino alle 20,00.Previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".Se le previsioni dovessero essere esatte, vista anche la quantità di pioggia caduta nella intera giornata di giovedì e gli episodi di allagamento strade (come è avvenuto nel sottovia di Pozzopiano dove due automobili sono rimaste intrappolate con necessità di intervento del carro attrezzi), è consigliabile prudenza sia per i pedoni che per gli automobilisti.