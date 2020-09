Amedeo Bottaro è di nuovo sindaco di Trani con oltre 20mila preferenze

Social Video 4 minuti Amedeo Bottaro sindaco: le dichiarazioni

È Amedeo Bottaro il nuovo Sindaco della Città di Trani: si tratta del secondo mandato per l'avvocato tranese alla guida della coalizione di centrosinistra. Il dato è ufficiale: Bottaro vince al primo turno con oltre 20mila preferenze raggiungendo il 65,6%. «Numeri impressionanti» come ha commentato lo stesso Bottaro nel pomeriggio e che non lasciano spazio ad alcun dubbio.Secondo posto per il candidato di centrodestra Filiberto Palumbo che si ferma al 16%, seguito da Tommaso Laurora con 12,9% e Vito Branà con 5,6%.«Una responsabilità che mi viene data da un'intera città con una percentuale pazzesca» - è il commento a caldo del sindaco. «Oltre 20mila tranesi hanno voluto dare fiducia al sottoscritto. Questo mi rende tanto orgoglioso ma al tempo stesso mi dà una grande energia nel riprendere un cammino in maniera più determinata, per un sindaco che oggi si sente più forte».Il pensiero è stato poi rivolto ai suoi avversari politici: a Vito Branà che troverà sempre «porte aperte da parte dell'Amministrazione, l'invito è quello di sposare programmi comuni in virtù dell'accordo a livello nazionale tra Pd e M5S». Per Tommaso Laurora, «mi auguro che perda quel livore della campagna elettorale. L'opposizione non va fatta in maniera strumentale ma costruttiva, riconoscere la bontà dei provvedimenti e votarli, al contrario anche evidenziare gli errori e far sbagliare il meno possibile l'Amministrazione comunale». Per Filiberto Palumbo, «mi auguro che possa rimanere tra i banchi dell'opposizione. L'avvocato Palumbo di qualità ne ha tanta e la deve mettere a beneficio dell'intera città. Una critica costruttiva e giusta aiuta ad amministrare meglio».Il sentore di una sua seconda vincita lo si avvertiva già dallo spoglio delle prime schede: Bottaro è risultato primo fin da subito non lasciando scampo ai suoi avversari politici. Ora per l'avvocato tranese si apre un secondo capitolo alla guida della città di Trani che da cinque anni lo vede protagonista indiscusso.