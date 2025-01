Amet, Barresi: «Nuovo anno, nuovo pasticcio»

«È iniziato il nuovo anno con disagi prevedibili in Amet. Oggi 3 gennaio 2025 l'azienda Amet è completamente chiusa. Stamattina - dichiara Anna Maria Barresi, ex consigliera comunale - c'è stata interruzione di pubblico servizio che ha suscitato le ire dei cittadini. Il problema è scaturito dal fatto che qualcuno ha deciso di eliminare la vigilanza della mattina, in considerazione che le necessità, la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e impiegati non fosse importante. Avendo eliminato la vigilanza, il servizo di apertura e chiusura dell'azienda è stato affidato a due impiegati, ma, se come capitato oggi i due impiegati sono assenti per indisposizione chi apre Amet? Nessuno e gli uffici non sono fruibili per compiere una qualsiasi operazione amministrativa. Dopo la prematura scomparsa, per dimmissioni, dell'amministratore delegato Paolo Paradiso non ci resta che un CDA completamente disconnesso e assente da ciò che accade in azienda. Chiediamo al Cda, che anche se siamo in inverno, di svegliarsi dal letargo e intervenire per ovviare a questo ulteriore disastro e allo stesso tempo spiegarci come fanno a coesistere nella sede Amet due società che promuovono contratti di energia. Buona Befana a tutti».