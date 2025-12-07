Amiu Trani, possibili disagi nei servizi di igiene ambientale il 9 e 10 dicembre

Amiu S.p.A. comunica che martedì 9 dicembre 2025 è in programma l'Assemblea dei lavoratori, indetta dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale, nelle ultime due ore di lavoro e avente ad oggetto lo sciopero del comparto igiene ambientale, proclamato a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FT-CISL, UIL Trasporti e Fiadel, per l'intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025.



AMIU S.p.A. avvisa la cittadinanza che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, a partire dalle ore 10 di martedì 9 dicembre e per l'intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025. I disagi potrebbero riguardare anche le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso il centro comunale di raccolta di via Finanzieri e le isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio). Si fa presente, in particolare, che mercoledì 10 dicembre non è garantita l'apertura del centro comunale di raccolta di via Finanzieri e delle isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio). Nella stessa data saranno assicurate le prestazioni indispensabili previste per legge. Eventuali disagi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive.



Si invitano tutti gli utenti alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivere all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram.