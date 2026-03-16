Marco Galiano
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Politica

Amministrative Trani 2026: il centrosinistra presenta a Palazzo San Giorgio la candidatura di Marco Galiano

Giovedì 19 marzo il debutto ufficiale della coalizione. Il profilo del dirigente scolastico tra impegno nelle istituzioni, sindacato e cittadinanza attiva

Trani - lunedì 16 marzo 2026 18.40
Se la politica fosse una partita di calcio, la scelta della coalizione di centrosinistra per la guida di Trani avrebbe i tratti del "mediano metodista". In un panorama spesso dominato da punte vogliose di ribalta, il prof. Marco Galiano si presenta come l'uomo d'ordine a metà campo: colui che, per formazione e temperamento, è abituato a dettare i tempi, a costruire il gioco con razionalità e a garantire l'equilibrio necessario tra i reparti.
Dirigente scolastico, sindacalista e colonna dello scautismo cattolico, Galiano incarna quel profilo tecnico e umano capace di "fare legna" e, allo stesso tempo, di avere la visione globale necessaria per governare la complessità. Giovedì 19 marzo, nella cornice istituzionale di Palazzo San Giorgio, il candidato sindaco uscirà ufficialmente dallo spogliatoio per presentare alla città la sua idea di governo. Al suo fianco, una coalizione ampia che vede in questo "metodista della politica" il perno centrale attorno al quale far ruotare un progetto di rinnovamento basato sulla trasparenza e sul senso del dovere. I suoi compagni di squadra? Bisognerà attendere il prossimo 19 marzo per conoscere la formazione ufficiale che scenderà in campo in queste Amministrative di maggio 2026. tl@
Di seguito il testo integrale del comunicato:

COMUNICATO STAMPA : «MI PRESENTO, SONO MARCO GALIANO.
Giovedì 19 marzo, alle ore 19:00, presso Palazzo San Giorgio, si presenterà alla cittadinanza il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra. Marco Galiano, dirigente scolastico con alle spalle un'importante esperienza maturata nel mondo sindacale e un lungo impegno nello scautismo cattolico, avrà al suo fianco gli esponenti nazionali, regionali e locali delle forze politiche che partecipano all'ampia coalizione che lo sostiene. La cittadinanza è invitata.

Amministrative Trani 2026: il centrosinistra presenta a Palazzo San Giorgio la candidatura di Marco Galiano
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