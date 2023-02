"Amore non esisti": al teatro Mimesis uno scambio tra prosa e poesia

Non facciamo che ripeterlo, a Trani manca un teatro: ma andrebbe specificato che, anche nella assordante assenza della voce di un grande palcoscenico, l'anima del teatro vive in numerose associazioni, scuole, aggregazioni di ogni età che del teatro tengono viva l'anima.Su tutte, ormai da decenni, l'associazione Teatro Mimesis che in via Palagano haa un cuore che pulsa in nome del teatro e che continua a fare in modo di offrire alla comunità momenti non solo di spettacolo ma di preziosa condivisione della cultura della Città.Dopo gli acclamati appuntamenti dedicati a uno dei Padri del vernacolo Tranese, Francesco Ferrara, è la volta di "Amore, non esisti", atto unico di Giuseppe Laurora che racconta l'incontro tra due persone, due corpi e due anime in un bar.Isim affida i suoi pensieri, lo stringimenti del suo io alla poesia. Però Amore incombe. Forse si scontra con chi l'ha già conosciuto. Ne nasce un duello di intelligenze e di sentimenti. Chi vincerà in questo fitto scambio di prosa e di poesia?La genesi di questa opera nasce da un altro incontro, quella dello stesso lsim - ormai noto a livello nazionale come il poeta marinaio della città grazie a numerosi servizi televisivi di cui è stato protagonista - con Marco Pilone, entusiasta di offrire la regia a un atto unico denso di emozione e di profondi spunti di riflessione personale.Protagonisti saranno Elvira Ferrante e Christian di Filippo con incursioni dello stesso Laurora che declamerà alcune poesie della sua produzione. Il writing è affidato a oltre che a Marco Pilone anche a Gaetano Ermito, l'organizzazione all'associazione l'Ebanista.Le musiche originali per questo atto unico della durata di poco più di un'ora sono di Giuseppe dipinto e Gaetano Ermito.Già verso il tutto esaurito le serate del weekend ma ancora posti disponibili sono per lunedì e martedì 24 e 25 febbraio.info 346 825 96 18376 082 02 07