Amplifon e Despar Centro Sud insieme per la prevenzione uditiva

A partire dal 13 febbraio e per tutto il mese di marzo, i clienti dei supermercati Despar Centro Sud potranno rivolgersi a una delle filiali Amplifon per un test dell'udito gratuito e una promozione dedicata18 febbraio 2025 – Amplifon, leader mondiale nei servizi e soluzioni per l'udito, e Maiora, tra le principali aziende della Grande Distribuzione Organizzata nel centro-sud Italia con le insegne Despar, Eurospar e Interspar, hanno avviato una collaborazione per favorire la prevenzione uditiva.Dal 13 febbraio e per tutto il mese di marzo, i clienti dei supermercati Despar di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, in possesso della carta fedeltà Sempre mia, possono rivolgersi ai circa 130 centri specializzati Amplifon nelle cinque regioni per un test gratuito dell'udito. Nel caso di avvio di una prima prova di un apparecchio acustico, riceveranno una Carta Regalo Despar dell'importo di 50 euro da utilizzare in uno dei 96 punti vendita a gestione diretta di Maiora aderenti all'iniziativa."Insieme a Maiora vogliamo dare un messaggio di prevenzione. In Amplifon ci impegniamo da sempre a diffondere la cultura della salute uditiva a tutte le età e migliorare la qualità di vita delle persone. Ci fa molto piacere che altre realtà, al di fuori dal nostro settore, mostrino una sempre maggiore sensibilità su questi temi e ci supportino in questo importante percorso", dichiara Ennio Caiolo, General Manager di Amplifon Italia."Questa preziosa partnership sottolinea ancora una volta l'attenzione significativa che in Maiora rivolgiamo al tema della prevenzione – commenta Grazia De Gennaro, CDA di Maiora con delega a Comunicazione, Sostenibilità e Diversity – Siamo costantemente impegnati in iniziative di interesse collettivo, perché siamo consapevoli del nostro ruolo sul territorio, e abbiamo quindi l'obiettivo di generare valore e divulgare importanti messaggi di sensibilizzazione. In merito a questa collaborazione al fianco di Amplifon, abbiamo ritenuto fondamentale informare la clientela attraverso una comunicazione valoriale in store, utilizzando diversi strumenti fra cui anche lo scontrino. Siamo sempre lieti di partecipare con realtà virtuose alla promozione della cultura della salute e del benessere."Per maggiori informazioni sull'iniziativa chiama il numero verde 800993999 o visita il sito https://www.amplifon.com/it/cmp/amplifon-maiora?sorg=DESPAR