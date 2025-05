Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo (A.D. Maiora SpA SB) nel Board di SPAR International

Prosegue il percorso internazionale di, Amministratore Delegato di, azienda socia di Despar Italia per il Centro-Sud.A completare il suo iter, infatti, durante il 68° Spar Congress a Zagabria giunge la riconferma per unall'interno del, la società fondata nei Paesi Bassi nel 1932 con sede nel centro di Amsterdam, che oggi coordina una rete presente in oltre 48 Paesi in 4 continenti nel mondo con il marchio SPAR. Nel 2024, SPAR ha registrato un fatturato globale di circa 50 miliardi di euro, confermando la propria posizione diDopo la prima nomina nel 2022, dunque, la proroga ad un ruolo di tale importanza rappresenta un attestato significativo di stima verso il lavoro svolto in questi anni e un'ulteriore opportunità di portare la visione e l'esperienza dellaClasse 1980, Pippo Cannillo è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi e ha studiato Marketing presso la HEC di Parigi. Con il, ha cominciato la sua carriera come Direttore Vendite del Gruppo Cannillo. Un percorso lungo dieci anni, ricco di soddisfazioni e risultati importanti, che lo portano nel 2012 a rivestire la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Maiora. Grazie al suo eccellente operato, ha notevolmente contribuito a rendere l'azienda una delle più grandi realtà italiane della Distribuzione Moderna.Dal 2015 ricopre la carica di Presidente di Despar Servizi, Consorzio che riunisce sotto il marchio Despar cinque importanti realtà della distribuzione organizzata nazionale: Ergon SpA, Fiorino, SCS, Gruppo 3A e, appunto, Maiora. Dal 2020 al 2025 ha ricoperto anche la carica di Presidente di Forum, la supercentrale di acquisto nata dal raggruppamento di 5 strutture di peso nel panorama della DO italiana: Crai Secom, C3, Despar Servizi, D.It-Distribuzione Italiana e Super Drug. Ad oggi, guida Maiora SpA SB con lungimiranza e determinazione in qualità di Amministratore Delegato.«Sono orgoglioso di poter continuare questo cammino all'interno del Board di SPAR International – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Maiora SpA SB – Si tratta di un'opportunità preziosa, nonché di un rinnovato onore per contribuire alla crescita di una realtà che fa della collaborazione, dell'innovazione e della sostenibilità i propri pilastri. Questo incarico rappresenta per me uno stimolo ulteriore a rafforzare i legami tra la nostra esperienza in Italia e la visione strategica globale del network SPAR.»