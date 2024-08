Despar Centro Sud aderisce alla social card "Dedicata a te"

, gruppo operante nella Gdo con l'insegnaal, sarà tra le aziende della Distribuzione Moderna ad aderire nuovamente in tutta la rete di vendita, a gestione diretta e in franchising, all'iniziativa, uno strumento promosso anche nel 2024 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), destinato alle famiglie meno abbienti.Si tratta di una "social card" studiata per sostenere i nuclei famigliari che vivono sotto la soglia di sussistenza. "Dedicata a te" sarà attiva dal mese di settembre e avrà l'obiettivo di contrastare l'inflazione al carrello.La carta quest'anno avrà, rispetto ai 382,50 euro dello scorso anno, e il suo contenuto sarà spendibile. Il contributo è destinato alle famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi alla data di entrata in vigore della norma (4 giugno 2024).I possessori della carta potranno dunque beneficiare delloutilizzabile per gli acquisti negli esercizi della rete dei supermercati di Maiora.Questa misura è destinata all'acquisto dicon esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e prevede l'inserimento di nuove tipologie di prodotti, tra cui quelli a marchio DOP e IGP, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola.«Abbiamo ritenuto doveroso rinnovare anche quest'anno il nostro sostegno a questa iniziativa, consapevoli di quanto sia difficile per molte famiglie arrivare a fine mese – spiega, Amministratore Delegato di Maiora – L'adesione del nostro gruppo alla card "Dedicata a te" rientra tra le numerose azioni che svolgiamo sul territorio per contribuire nel tentativo di arginare il fenomeno della povertà alimentare, che purtroppo affligge un numero sempre crescente di persone».