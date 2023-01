Anche la Befana della Pegaso Security in piazza della Repubblica il 6 gennaio

Una mattinata dell'Epifania all'insegna della gioia e condivisione. Oltre i volontari di Trani Soccorso che ieri hanno donato calze ai bambini in piazza Libertà, ieri anche gli agenti della Pegaso Security si sono resi protagonisti di un altro gesto di solidarietà donando regali in piazza Repubblica. La Befana della Pegaso Security ha infatti distribuito doni ai bambini, per la gioia di grandi e piccini che non hanno mancato di scattare una foto ricordo. Un 6 gennaio davvero indimenticabile!