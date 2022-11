Furto in una villa sventato dalla Pegaso Security nel tardo pomeriggio

Sono intervenuti a cinque minuti dalla segnalazione di allarme proveniente da una villa ubicata in via Annibale Maria di Francia, i vigilanti della Pegaso Security.L'arrivo della pattuglia ha messo in fuga i ladri che avevano manomesso il lucchetto del cancello ed erano riusciti a penetrare nella abitazione, cominciando a frugare ovunque alla ricerca di danaro o preziosi. Ma l malviventi sono riusciti a creare solo un po' di scompiglio, visto che in pochissimi minuti hanno sentito arrivare i vigilanti e sono stati costretti a fuggire.Avvisati i proprietari dell'abitazione, questi ultimi hanno riscontrato che nonostante la violazione nulla era stato portato via dai malviventi, che hanno avuto a disposizione veramente pochi minuti per riuscire a trovare oggetti preziosi da rubare, proprio in quanto messi in fuga dai vigilanti della Pegaso.