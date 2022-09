Anche mamme e volontari al lavoro per la ripartenza della Locanda del Giullare

L'atmosfera è quasi come quella di un film, anzi, più bella di un film !Arrivano le menti geniali internazionali della fisica quantistica a Trani e l'accoglienza più bella, nella genialità che sta nel non perdersi d'animo, nel fare squadra, nel rimboccarsi le maniche, nel creare gioia, si realizza in Piazza Mazzini, dove il Giullare è tornato a far tintinnare i campanelli del suo cappello colorato.Eh sì, perché la Locanda del Giullare, chiusa alcune settimane fa per motivi riorganizzativi che hanno costretto a sospendere un'attività che aveva ridato vita a Piazza Mazzini e un vigore tutto nuovo alla ricettività di Trani (mentre il nuovo assetto è ormai in dirittura d'arrivo), è in questa settimana oggetto di una riapertura straordinaria per accogliere i 170 partecipanti della Summer School "Quantum 2022″ dedicata alle tecnologie quantistiche.Sui buffet i piatti preparati dalle mamme dei ragazzi del giullare e da amici volontari sono davvero tavolozze colorate di estro, fantasia e una sapienza gourmet che nasce dalla Sapienza delle nostre tradizioni: piatti di casa descritti con le piccole etichette accanto ai piatti anche in inglese danno anche alle orecchiette un sapore internazionale"Tutta la brigata della locanda è tornata ai fornelli con l'aiuto delle loro famiglie e di tanti volontari", scrivono sul profilo ufficiale del ristorante.E siamo certi che l'avventura di questa straordinaria realtà tranese da qui riprenderà a brillare per qualità, gioiosità, ottima cucina, arte e ricordiamolo sempre, autentica, unica, straordinaria inclusione.