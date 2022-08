Anche Zarrillo conquistato da Trani: a cena al Pelledoca prima di esibirsi

"Anche lui è impazzito per il mio polpo Favetta e cicoria !" dopo Ornella Vanoni anche Michele Zarrillo si è deliziato delle specialità del ristorante affacciato sul porto, ormai una delle mete preferite dai vip che arrivano a Trani.Ammaliato dalla bellezza, dal cibo e anche dal buon vino: forse lo chef del Pelledoca Carlo La Porta ha raccontato a Michele Zarrillo - ripreso mentre sorseggia da un calice - quanto radicata nella città di Trani sia la tradizione enologica, in una cena che precede il concerto in programma questa sera alle ore 21 in Piazza Duomo."Cantando Dalla…Cattedrale" é il concerto tributo eseguito dall'Orchestra Ritmico-Sinfonica diretta dal M° Antonio Palazzo con la presenza di Iskra Menarini, Mariella Nava, Michele Zarrillo, Pierdavide Carone, Leonardo Metalli, il pianista Teo Ciavarella, il chitarrista Roberto Guarino e la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni, con la conduzione affidata al brillante Alessandro Greco.Quello di stasera è l'evento conclusivo del calendario della manifestazione "Quattro giorni con Dalla", ideata dalla Fondazione Seca in perfetta armonia con il Polo Museale Diocesano, sostenuto dalla Città di Trani e patrocinato dalla Regione, dalla Provincia BAT, dalla locale Amministrazione Comunale, dal Comune di Isole Tremiti e da Puglia Promozione.Un progetto di narrazione collettiva che registra l'approvazione di Andrea Faccani, cugino ed erede del cantautore e Presidente della Fondazione Lucio Dalla: