Ancora teppisti in villa comunale: il pronto intervento della Polizia Locale riesce a fermare uno dei giovani vandali

Il pronto intervento di una pattuglia della Polizia Locale è stato necessario questa sera intorno alle 19.30 in villa comunale per evitare atti di teppismo di cui si stavano rendendo protagonisti un gruppo di ragazzi: uno di loro (pare si tratti di un minorenne) è stato fermato dagli agenti, mentre gli altri sono riusciti a fuggire. Pare che il gruppetto sia stato notato in atti degni di inciviltà da alcuni cittadini presenti nei viali del giardino pubblico, che hanno per questo allertato il Comando della Polizia locale, ed una pattuglia è giunta sul posto dopo pochi minuti. Alla vista degli agenti il gruppetto di ragazzi si è dato alla fuga, ma uno di loro è stato fermato e non si escludono provvedimenti.