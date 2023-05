Vandali, teppisti: picconate alla Petronelli, fiamme in villa comunale

Vandali, teppisti, delinquenti. La notte scorsa, a colpi di piccone sulla abitazione del custode della scuola Petronelli, a colpi di fiammate e violenza nei bagni e nei gabbiotti della guardiania della villa comunale, sono stati registrati atti vandalici.Nottetempo accade di tutto, ormai da troppe volte: a parte i danni, è proprio l'atto in sé per sé che fa più male alla città e ai cittadini. Il richiamo alla necessità di un servizio di videosorveglianza più diffusa in alcune zone della città è d'obbligo, anche se davvero potrebbe non bastare.