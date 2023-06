Anche il parco dei Cinque Sensi vandalizzato:continua il "tiro al bersaglio" alle giostrine dei bambini

Non solo la Villa Comunale: anche il Parco Cinque sensi è preso di mira dai giovinastri che si divertono a deturpare, distruggere, violentare i tentativi di rendere la città anche nelle sue periferie più fruibile e piacevole.Questa segnalazione è arrivata da un cittadino che ha anche scattato foto evitando le scritte più sconce : "È una vergogna, non siano capaci di tenere nulla! Possibile che a Trani un parco giochi tanto frequentato dai bambini debba essere ridotto in questo stato? "Il nostro lettore segnala anche il fatto che misura nonostante sia stata predisposta un'area dedicata ai cani e contenitori per le deiezioni canine, il parco è costellato di "bisognini". Al senso civico di tanti corrisponde la voglia di distruggere di pochi, che si fanno sentire però in maniera pesante .Si spera davvero di trovare soluzioni per arginare questo fenomeno che non solo non c'è da diminuire ma sembra crescere quasi come una provocazione.