Ancora topi, gli avvistamenti nel centro storico

Nuove segnalazioni di roditori in giro per la città

Come detto in passato "non è la prima volta e certo non sarà ľultima", di fatto arrivano nuove segnalazioni di roditori per Trani.Più nello specifico le bestiole sono state avvistate nel centro storico zona Trani vecchia.Ad essere immortalato con più precisione è un topo che pare essere "assopito" ma che rende perfettamente ľimmagine dei piccoli protagonisti di cui ci ritroviamo a parlare.Senz'altro ottime notizie per i gatti, che, sembre stando alle segnalazioni potrebbero addirittura rischiare ľindigestione. Ma affidarsi ai soli amici felini sarebbe un errore.Ľaugurio è che si intervenga prontamente con i mezzi necessari a curare la situazione e prevenirne una ricaduta.