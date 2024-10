Ancora un nuovo ingresso nella squadra di Azione Trani

Powered by

La coordinatrice Raffaella Merra dà il benvenuto a Tonino Ferro, fratello di Michele Ferro, già da tempo nel direttivo del partito. E' stato nominato responsabile sport e turismo con delega ai rapporti con le istituzioni e l'amministrazione comunale."La professionalità di Ferro porterà ulteriore spessore al partito, sottolinea Raffaella Merra. Presto ci saranno altri ingressi importanti. Azione Trani è sempre pronta ad accogliere simpatizzanti e a dare voce ai cittadini. Le porte del partito saranno sempre aperte. E' possibile anche rinnovare i tesseramenti. Stiamo lavorando per rafforzare la crescita del partito in sintonia con altre forze politiche in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative".Curriculum Antonio Ferro-allenatore specialista nazionale di terzo livello della federazione italiana di atletica leggera;-Quercia d'oro al merito sportivo della federazione italiana di atletica leggera-allenatore specialista con all'attivo numerosi titoli italiani conseguiti dalle atlete e atleti da lui seguiti personalmente, maglie azzurre nelle manifestazioni più importanti quali campionati mondiali ed europei di categoria e assoluti su pista e su strada, campionati europei, allenatore personale di un componente della staffetta azzurra medaglia d'argento ai giochi del Mediterraneo 2022.