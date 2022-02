Ancora una tartaruga spiaggiata sul litorale di Trani

Ennesimo ritrovamento di una carcassa di tartaruga caretta caretta sul litorale di Trani. Stavolta, però, l'esemplare che giace sulla riva della spiaggia di Boccadoro, è in evidente stato di decomposizione segnale la tartaruga restituita dalle onde del Mar Adriatico sia morta ormai da diverso tempo.Forse è stata intrappolatata nelle reti da pesca e poi rigettata in acqua con i polmoni pieni di aria e così è stata in balia dei marosi ed ha urtato sulle rocce.Uno spettacolo nefasto, cui purtroppo siamo sempre più abituati, e che ci ricorda quanto le attività umane stiano mettendo a serio rischio di estinzione questi esemplari marini. Sfortunatamente si tratta infatti dell'ennesimo ritrovamento sulle spiagge pugliesi e italiane: sono centinaia le carette carette che, annualmente, vengono trovate spiaggiate e senza più vita sui litorali d'Italia. Alcune muoiono a causa di incidenti contro le imbarcazioni, altre per colpa dell'inquinamento dei mari e della presenza eccessiva di plastica nelle acque.