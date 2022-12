A Boccadoro il primo open day di Triathlon e piantumazione di oltre 50 alberi

Domenica 11 dicembre avrà luogo, nei pressi della Vasca di Boccadoro, un grande evento che combinerà sport e ambiente.Appuntamento alle ore 9.30 per partecipare al primo open day di Triathlon e alla piantumazione di oltre 50 alberi presso l'area naturale, grazie all'organizzazione dell'Asd Tommaso Assi Triathlon Team, Legambiente Trani e Decathlon Molfetta, con il supporto tecnico di FITRI (Federazione Italiana Triathlon) e ZeroD.Gli atleti del settore giovanile Assi triathlon Team, allenati dai tecnici Alessandro Botta eRoberto Resta, svolgeranno, a titolo dimostrativo, una simulazione di gara e sarà data la possibilità ai giovani presenti di provare la disciplina.Oltre al presidente Giovanni Assi, prenderanno parte all'evento, Paolo Manno, consigliere e responsabile settore age group sez. triathlon e il responsabile delle attività sportive, AngelilliGiampiero.Tra gli invitati, numerosi sono gli esponenti del comitato FITRI regionale: il Presidente Antonio Tondi, il Coordinatore Tecnico di Macroarea sud per l'Attività Giovanile (CTM) Mastrofilippo Antonello, il Referente tecnico Giovanile Territoriale (RGT) Stefano De Razza e i Consiglieri, Beppe Scardigno, Marco Margiotta, Fabio Leoni.Alle ore 10.00 avrà inizio anche la piantumazione, che si colloca nel più grande obiettivo di ripristinare quel bosco di tamerici che negli anni '80 caratterizzava l'area, nonché di tutelare la zona umida come fondamentale corridoio ecologico per specie stanziali e migratorie, anche protette. L'evento segue alla piantumazione di ulteriori 51 alberi, svoltasi il 20 novembre 2022 nella stessa area, che ha visto la partecipazione dinumerosi cittadini e volontari.Ogni partecipante potrà piantare il suo albero, adottarlo e seguirne la crescita grazie alla piattaforma fornita dal progetto LIFE Terra che mira a mettere a dimora entro il 2025, 500 milioni di alberi in Europa di cui 9 milioni in Italia.L'obiettivo di questo evento, oltre alla diffusione della pratica sportiva, sarà la conoscenza del territorio e la sensibilizzazione dei giovani atleti ad assumere, in ogni ambito, un atteggiamento rispettoso dell'ambiente.Una grande occasione per passare una giornata in compagnia e all'aria aperta, all'insegna della condivisione e della tutela del territorio. Saranno ricordati gli atleti Vincenzo Cognetti e il dott Mario Cignarelli.L'evento si colloca nell'ambito dell progetto European Solidarity Corps "Le strade ritrovate – Trani Social Street", finanziato dall'Unione Europea e con partner il Comune di Trani, che mira a creare una nuova connessione tra abitanti, in particolare giovani, e abitato attraverso un percorso di cittadinanza attiva e partecipazione.