Lo scempio di Boccadoro, Briguglio: "Dove sono gli amministratori?"

«Non posso esimermi dal commentare la notizia relativa al ritrovamento di taniche contenenti apparentemente olio per motori nell'area naturalistica di Boccadoro. Uno scempio che si aggiunge ad un altro scempio perpetrato da chi non ha un vero interesse per quella zona se non quello esclusivamente dietro compenso. E allora mi chiedo: che fine ha fatto L' oasi naturalistica di Boccadoro? E la vasca ottocentesca dove nidificano uccelli rari? Era il 2018 quando da assessore del comune di Trani, abituato ad operare sul campo e a vigilare sulla mia città, inauguravo un nuovo corso dell'area naturalistica di Boccadoro.Panche per il pic nic, bonifica dell'area verde, pulizia della vasca ottocentesca e la collocazione di bagni chimici erano tutti servizi a disposizione dei fruitori. Di tutto questo oggi non c'è più nulla. Qualche giorno fa mi sono recato sul posto e tra erbacce e stato di abbandono della vasca ottocentesca mi sono tanto tanto rammaricato. Un'oasi abbandonata a se stessa, un sito istituzionale che invece poteva essere metà di scolaresche, vista la fauna rara, e di cittadini in cerca di uno spazio all'aperto per trascorrere una giornata lontano dalla città.Ad esempio attrezzando l'area si potrebbero organizzare diverse iniziative di promozione e valorizzazione, attraverso visite didattiche per studenti e cittadini. E invece il degrado regna sovrano. Bisogna aspettare i volontari dell'associazione Amici del mare e Legambiente per la pulizia straordinaria dell'intera area o per la segnalazione di sostanze nocive che forse sono già penetrare nella falda acquifera. Mi chiedo anche che fine abbiano fatto le altre associazioni competenti sul l'area di proprietà comunale.Forse le loro erano solo canzonette... politiche. Le mie certamente no! Le foto sono la prova della mia concretezza per il bene della città e dei cittadini di cui io sono parte integrante. La mia perlustrazione sui siti istituzionali prosegue. Prossima tappa Villa Telesio e il Monastero di colonna. È proprio vero che esistono amministratori ed amministratori».