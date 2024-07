Grande partecipazione all'evento di Legambiente Trani a Boccadoro

Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 luglio, presso la vasca di Boccadoro, si è svolta l'inaugurazione della mostra artistica WildPalette. L'evento ha presentato le opere create per il contest promosso da Legambiente Trani e ArkadiHub, nell'ambito del progetto "Radici", co-finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà.Un evento strutturato nel rispetto dell'area naturalistica e nella assoluta attenzione alla minimizzazione degli impatti antropici, che si pome quale ulteriore passo fondamentale per la valorizzazione e tutela della zona umida, combinando il rispetto del luogo e degli animali che lo abitano con l'opportunità per i cittadini di godere di un luogo magico.Cristina Monterisi, presidente di Legambiente Trani, ha aperto la serata ricordando come "Nell'organizzazione di questo evento abbiamo posto molta attenzione al rispetto dell'area naturalistica e alla minimizzazione degli impatti antropici. Esso si pone quale ulteriore passo fondamentale per la valorizzazione e tutela della zona umida, combinando il rispetto del luogo e degli animali che lo abitano con l'opportunità per i cittadini di godere di un luogo magico.Per molte persone, questo incontro è divenuta l'opportunità per riscoprire il luogo dopo molti anni, di entrare in contatto con un'area naturale fondamentale per la nostra città, da poter vivere e rispettare".È inoltre da evidenziare come il progetto sia stato condotto attraverso un' ottima sinergia con la pubblica amministrazione. Il tutto, infatti, è parte di un lungo percorso che, con la collaborazione del Comune di Trani, risulta finalizzato alla definitiva istituzione dell'ecomuseo del Nord Barese intrapreso nel 2021, focalizzandosi in particolare sulla tutela e sulla valorizzazione dell'area umida di Boccadoro-Ariscianne, attraverso attività mirate alla riscoperta di paesaggio, biodiversità, storia e tradizioni e concreto coinvolgimento della cittadinanza.In rappresentanza dell' amministrazione comunale di Trani vi era l'assessora alle Culture Lucia De Mari, che ha proceduto alla premiazione dei diciotto artisti ( che sono stati scelti dopo una lunga selezione) provenienti da tutto il territorio pugliese, riconoscendo il contributo offerto per la riqualificazione dell'area naturalistica di Boccadoro, con opere fotografiche, pittoriche, collage, zentangle e poesie, ispirate al tema "Ecomuseo della Pietra e dell'Acqua".La De Mari ha potuto affermare che: "L'ecomuseo sta diventando realtà. Come assessore ho seguito il cammino di questo progetto straordinario, che unisce ambiente e cultura, per rivalutare questo luogo che appartiene alla città ed alla comunità; un luogo che parla anche di storia, di natura, di ecologia".Il contest ha avuto luogo grazie all'impegno volontario di artisti di ogni età, da giovani esperti a un artista ultra-centenario e per questo un grande ringraziamento va agli artisti Silvia Amicarelli, Angiolo Barracchia, Guglielmo Chieppa, Antonio Raffaele d'Agostino, Ilaria D'Alconzo, Leonardo DeLarge, Sergio Fanelli, G. Ferra, Alessio Gagliardi, Maurizio Giurano, Teresa Cristina Mininno, Isabella Papagna, Francesco Luigi Partipilo, Michele Riefolo, Costantino Sardaro, Michele Suglia, Marianunzia Loprieno e ai volontari del Corpo Europeo di Solidarietà che nell'ultimo anno hanno dedicato moltisimo tempo per la valorizzazione dell'area e per il coinvolgimento di cittadini e studenti.A conclusione della serata, le oltre 200 persone giunte per l'evento ( "sold-out" in pochi giorni) hanno potuto assistere al concerto della "Novilunio Super Band", durante il quale una piacevole musica strumentale si è unita alla brezza marina ed all'arancio di un bellissimo tramonto. Un gruppo che, già protagonista dell' evento "Live music experience" a lume di candela dello scorso gennaio presso la chiesa di San Giovanni, si distingue per essere una "band dinamica" (composta da musicisti in grado di suonare dodici diversi strumenti, può ricomporsi in tante varianti a seconda del contesto).È oltremodo doveroso aggiungere che l'intero evento è stato costruito anche grazie alla presenza di 10 giovani, studenti della Luiss provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte al campo di volontariato nazionale di Legambiente.Il progetto dell'Ecomuseo a Boccadoro, il cui obiettivo principale è valorizzare il territorio attraverso la creazione di un museo itinerante che non solo esalti il paesaggio naturale, ma anche le tradizioni, le storie e i mestieri locali, si concretizza attraverso diverse attività, tra cui la mappatura del territorio, interventi di recupero del litorale nord di Trani e la promozione di itinerari ecoturistici arricchiti da performance artistiche e interventi di street art.Come si può leggere su uno dei tanti cartelli informativi piantati nell'area, il viaggio verso l'ecomuseo può descriversi come "una sinfonia di colori e memorie, dove ogni pennellata riporta in vita l'anima di una città che danza tra tradizione e rinascita."