Due grossi cinghiali avvistati nelle campagne di Trani

Due cinghiali sono stati avvistati questo pomeriggio nelle campagne di Trani, più precisamente in zona Boccadoro. Si tratta di due grossi esemplari immortalati da un cittadino che ha poi postato le foto sui suoi profili social avvertendo i suoi concittadini: "Fate attenzione, non temono l'uomo", scrive. Ed infatti, i due cinghiali sembrano non preoccuparsi dell'auto in transito e continuano a scorazzare indisturbati. Del resto non è un fatto inusuale che questi animali si avvicinano ai centri cittadini alla ricerca di cibo (a Trani era già successo in passato in zona Capirro) e quindi sembrano essere sempre più abituati ai pericoli urbani.