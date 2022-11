Domenica una festa per piantare insieme 50 alberi con Lega Ambiente

Torna la storica campagna di Legambiente, torna la Festa dell'Albero!In collaborazione con Delfino Blu APS, Amici del Mare, Tummร , il Colore degli Anni e Arkadia APS.๐ˆ๐ง ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐จ๐œ๐œ๐š๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐Ÿ“๐ŸŽ ๐š๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ข presso l'area circostante la Vasca di Boccadoro!Negli ultimi 2 anni nell'area i volontari hanno piantato e curato piรน di 150 alberi. Gli incendi degli ultimi mesi, sempre piรน frequenti e, in alcuni casi, presumibilmente dolosi, hanno bruciato alcune di queste piante.๐Œ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐œ๐ข ๐š๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐š๐ฆ๐จ e piantiamo insieme!La zona umida Boccadoro/Ariscianne rappresenta un'๐š๐ซ๐ž๐š ๐๐ข ๐ง๐จ๐ญ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ ๐ง๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ, ๐ฉ๐š๐ž๐ฌ๐š๐ ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ, ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐จ ๐ž ๐š๐ซ๐œ๐ก๐ž๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐จ, nonchรฉ fondamentale corridoio ecologico per specie stanziali e migratorie, caratterizzata anche dalla presenza di risalenti e tipiche colture agricole e uno dei pochi polmoni verdi rimasti in cittร , ed รจ perciรฒ indispensabile tutelarla tutti insieme -cittadini, istituzioni e associazioni- e viverla come grande patrimonio per la collettivitร .Quest'anno, grazie alla collaborazione con Music for the Planet - la cantante Elisa ha promosso una raccolta fondi durante il suo ultimo tour "Back to the future" finalizzata alla messa a dimora di alberi in tutta Italia.Alcuni di questi alberi saranno piantati a Trani, anche in collaborazione col progetto europeo Life Terra, che mira a piantare entro il 2025 500 milioni di alberi in Europa di cui 9 milioni in Italia.Vi aspettiamo numerosi!Prenotazione non necessaria