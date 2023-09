Ancora uno scippo a Trani: strappata una collanina dal collo di una signora

È stata soccorsa dai residenti e dai proprietari del laboratorio situato al piano terra nel tratto di via Gattola Mondelli dove si è consumato un nuovo episodio di scippo violento per strada.Descritta con dovizia di particolari la dinamica dai testimoni, una dinamica da vero professionista, vista la rapidità che ha impedito anche di visualizzare il numero della targa dell'auto del malvivente: una panda rossa da cui è sceso, si è avvicinato alla signora e le ha strappato la collana graffiandola sul petto e facendola cadere sull' asfalto.Sui social si parla di zone di periferia prive di sicurezza: e solo pochi giorni fa un episodio analogo è avvenuto anche in zona sud, via Tolomeo, vittima un'altra signora; e comunque la cosa non cambierebbe inevitabili riflessioni. Che sia centro o periferia, anche per evitare osservazioni di chi ritiene che sarebbe meglio evitare posti non frequentati per non allettare "i lupi", come sono stati definiti di recente da qualcuno certi criminali, di questi episodi a Trani negli ultimi anni sta riscontrando una crescita esponenziale.Il ricordo va ai tempi in cui si diceva che non si poteva entrare nel centro storico di Bari senza correre l'altissimo rischio di essere scippati, un centro storico che oggi brulica di turismo e garantisce un buon livello di sicurezza.Certo è che a Trani all' altissimo numero di furti d'auto e negli appartamenti si sta aggiungendo la paura dello scippo. E questo non è sicuramente una cosa buona.